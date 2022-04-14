TonCapy (TCAPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TonCapy (TCAPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TonCapy (TCAPY) Informatie TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Officiële website: https://www.toncapy.com/ Whitepaper: https://docs.toncapy.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Koop nu TCAPY!

TonCapy (TCAPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TonCapy (TCAPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 664.07B $ 664.07B $ 664.07B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.31M $ 103.31M $ 103.31M Hoogste ooit: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Laagste ooit: $ 0.000132563237480813 $ 0.000132563237480813 $ 0.000132563237480813 Huidige prijs: $ 0.0001365 $ 0.0001365 $ 0.0001365 Meer informatie over TonCapy (TCAPY) prijs

TonCapy (TCAPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TonCapy (TCAPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TCAPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TCAPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TCAPY begrijpt, kun je de live prijs van TCAPY token verkennen!

