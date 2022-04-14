TBT (TBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TBT (TBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TBT (TBT) Informatie TradeBull stands as a pioneering force, forging a remarkable fusion of three transformative pillars: Non-Fungible Tokens (NFTs), the Metaverse, and the captivating world of Gamification. At its core, TradeBull aspires to create an unparalleled financial ecosystem where innovation knows no bounds, and where traders and investors embark on an extraordinary journey, one that will forever change the way we experience finance. Officiële website: https://pro.tradebull.live/ Whitepaper: https://tradebull.gitbook.io/whitepaper/ Koop nu TBT!

TBT (TBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TBT (TBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: -- -- -- Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): -- -- -- Hoogste ooit: -- -- -- Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: -- -- -- Meer informatie over TBT (TBT) prijs

TBT (TBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TBT (TBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TBT begrijpt, kun je de live prijs van TBT token verkennen!

Hoe koop je TBT? Wil je TBT (TBT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TBT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TBT koopt op MEXC!

TBT (TBT) Prijsgeschiedenis Door de TBT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TBT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TBT Wil je weten waar je TBT naartoe gaat? Onze TBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TBT token!

