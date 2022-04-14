Tatsu (TATSU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tatsu (TATSU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tatsu (TATSU) Informatie Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Officiële website: https://tatsuecosystem.io Whitepaper: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Koop nu TATSU!

Tatsu (TATSU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tatsu (TATSU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.12M $ 2.12M $ 2.12M Hoogste ooit: $ 65 $ 65 $ 65 Laagste ooit: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Huidige prijs: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 Meer informatie over Tatsu (TATSU) prijs

Tatsu (TATSU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tatsu (TATSU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TATSU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TATSU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TATSU begrijpt, kun je de live prijs van TATSU token verkennen!

Hoe koop je TATSU? Wil je Tatsu (TATSU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TATSU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TATSU koopt op MEXC!

Tatsu (TATSU) Prijsgeschiedenis Door de TATSU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TATSU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TATSU Wil je weten waar je TATSU naartoe gaat? Onze TATSU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TATSU token!

