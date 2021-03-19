Taraxa Coin (TARA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Taraxa Coin (TARA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Taraxa Coin (TARA) Informatie Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world's transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless. Officiële website: https://www.taraxa.io/ Whitepaper: https://docs.taraxa.io/ Block explorer: https://mainnet.explorer.taraxa.io/ Koop nu TARA!

Taraxa Coin (TARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Taraxa Coin (TARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M Totale voorraad: $ 10.85B $ 10.85B $ 10.85B Circulerende voorraad: $ 5.60B $ 5.60B $ 5.60B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M Hoogste ooit: $ 0.119 $ 0.119 $ 0.119 Laagste ooit: $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 $ 0.000591558231188284 Huidige prijs: $ 0.0012646 $ 0.0012646 $ 0.0012646 Meer informatie over Taraxa Coin (TARA) prijs

Taraxa Coin (TARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Taraxa Coin (TARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TARA begrijpt, kun je de live prijs van TARA token verkennen!

Hoe koop je TARA? Wil je Taraxa Coin (TARA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TARA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TARA koopt op MEXC!

Taraxa Coin (TARA) Prijsgeschiedenis Door de TARA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TARA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TARA Wil je weten waar je TARA naartoe gaat? Onze TARA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TARA token!

