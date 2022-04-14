TAO Inu (TAONU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TAO Inu (TAONU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TAO Inu (TAONU) Informatie TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space. Officiële website: https://www.taoinu.com Whitepaper: https://www.taoinu.com/whitepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9fcd48af4738e3bf1382009dc1e93ebfce698f Koop nu TAONU!

TAO Inu (TAONU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TAO Inu (TAONU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 926.67M $ 926.67M $ 926.67M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Hoogste ooit: $ 0.03494 $ 0.03494 $ 0.03494 Laagste ooit: $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 $ 0.00001806850517064 Huidige prijs: $ 0.001701 $ 0.001701 $ 0.001701 Meer informatie over TAO Inu (TAONU) prijs

TAO Inu (TAONU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TAO Inu (TAONU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAONU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAONU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAONU begrijpt, kun je de live prijs van TAONU token verkennen!

Hoe koop je TAONU? Wil je TAO Inu (TAONU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om TAONU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je TAONU koopt op MEXC!

TAO Inu (TAONU) Prijsgeschiedenis Door de TAONU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TAONU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TAONU Wil je weten waar je TAONU naartoe gaat? Onze TAONU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAONU token!

