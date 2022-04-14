Tanpin (TANPIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tanpin (TANPIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tanpin (TANPIN) Informatie Tanpin is a next generation marketplace that connects off-chain games with Web 3.0. We aim to create a reliable income stream for game developers and players through the use of NFTs and game reward pools on the blockchain. Officiële website: https://tanpin.io/ Whitepaper: https://whitepaper.tanpin.io/ Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xd9D77B113e6Ef2696267E20C35f3AbD87cdaca2c

Tanpin (TANPIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tanpin (TANPIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 $ 0.07184492268184435 Huidige prijs: $ 0.0393 $ 0.0393 $ 0.0393 Meer informatie over Tanpin (TANPIN) prijs

Tanpin (TANPIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tanpin (TANPIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TANPIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TANPIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TANPIN begrijpt, kun je de live prijs van TANPIN token verkennen!

