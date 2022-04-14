AgentTank (TANK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in AgentTank (TANK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

AgentTank (TANK) Informatie AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. AgentTank is a 24/7 live streaming social experiment where four autonomous AI agents, with access to computers, build AgentTank itself. Watch as the agents make decisions and evolve through their interactions and unique skills. Officiële website: https://www.agenttank.live/ Block explorer: https://solscan.io/token/GAMwtMB6onAvBNBQJCJFuxoaqfPH8uCQ2dewNMVVpump Koop nu TANK!

AgentTank (TANK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor AgentTank (TANK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 500.10K $ 500.10K $ 500.10K Hoogste ooit: $ 0.04558 $ 0.04558 $ 0.04558 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.0005001 $ 0.0005001 $ 0.0005001 Meer informatie over AgentTank (TANK) prijs

AgentTank (TANK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van AgentTank (TANK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TANK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TANK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TANK begrijpt, kun je de live prijs van TANK token verkennen!

