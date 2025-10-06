BeursDEX+
De live Taker Protocol prijs vandaag is 0.005345 USD. Volg realtime TAKER naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TAKER prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Taker Protocol koers(TAKER)

1 TAKER naar USD live prijs:

$0.005348
$0.005348$0.005348
+0.43%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:40:01 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322
24u laag
$ 0.005595
$ 0.005595$ 0.005595
24u hoog

$ 0.005322
$ 0.005322$ 0.005322

$ 0.005595
$ 0.005595$ 0.005595

--
----

--
----

+0.18%

+0.43%

-5.87%

-5.87%

Taker Protocol (TAKER) real-time prijs is $ 0.005345. De afgelopen 24 uur werd er TAKER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.005322 en een hoogtepunt van $ 0.005595, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAKER hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAKER met +0.18% veranderd in het afgelopen uur, +0.43% in de afgelopen 24 uur en -5.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Taker Protocol (TAKER) Marktinformatie

--
----

$ 467.83K
$ 467.83K$ 467.83K

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

De huidige marktkapitalisatie van Taker Protocol is --, met een handelsvolume van $ 467.83K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAKER is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.35M.

Taker Protocol (TAKER) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Taker Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0000229+0.43%
30 dagen$ -0.004415-45.24%
60 dagen$ -0.007405-58.08%
90 dagen$ -0.011575-68.42%
Taker Protocol prijswijziging vandaag

TAKER registreerde vandaag een verandering van $ +0.0000229 (+0.43%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Taker Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.004415 (-45.24%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Taker Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,TAKER zien we een verandering van $ -0.007405 (-58.08%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Taker Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.011575 (-68.42%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Taker Protocol (TAKER) bekijken?

Bekijk nu de Taker Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Taker Protocol (TAKER)?

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

Taker Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeTaker Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van TAKER staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Taker Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Taker Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Taker Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Taker Protocol (TAKER) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Taker Protocol (TAKER) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Taker Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Taker Protocol prijsvoorspelling !

Taker Protocol (TAKER) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Taker Protocol (TAKER) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TAKER token !

Hoe koop je Taker Protocol (TAKER)?

Op zoek naar Hoe koop je Taker Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Taker Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

TAKER naar lokale valuta's

1 Taker Protocol(TAKER) naar VND
140.653675
1 Taker Protocol(TAKER) naar AUD
A$0.0082313
1 Taker Protocol(TAKER) naar GBP
0.0040622
1 Taker Protocol(TAKER) naar EUR
0.00465015
1 Taker Protocol(TAKER) naar USD
$0.005345
1 Taker Protocol(TAKER) naar MYR
RM0.02239555
1 Taker Protocol(TAKER) naar TRY
0.2250245
1 Taker Protocol(TAKER) naar JPY
¥0.817785
1 Taker Protocol(TAKER) naar ARS
ARS$7.7915134
1 Taker Protocol(TAKER) naar RUB
0.4346554
1 Taker Protocol(TAKER) naar INR
0.4738877
1 Taker Protocol(TAKER) naar IDR
Rp89.0832977
1 Taker Protocol(TAKER) naar PHP
0.3146067
1 Taker Protocol(TAKER) naar EGP
￡E.0.25340645
1 Taker Protocol(TAKER) naar BRL
R$0.028863
1 Taker Protocol(TAKER) naar CAD
C$0.00753645
1 Taker Protocol(TAKER) naar BDT
0.6515555
1 Taker Protocol(TAKER) naar NGN
7.712835
1 Taker Protocol(TAKER) naar COP
$20.637045
1 Taker Protocol(TAKER) naar ZAR
R.0.0934306
1 Taker Protocol(TAKER) naar UAH
0.2249176
1 Taker Protocol(TAKER) naar TZS
T.Sh.13.132665
1 Taker Protocol(TAKER) naar VES
Bs1.191935
1 Taker Protocol(TAKER) naar CLP
$5.05637
1 Taker Protocol(TAKER) naar PKR
Rs1.5111384
1 Taker Protocol(TAKER) naar KZT
2.8013145
1 Taker Protocol(TAKER) naar THB
฿0.1739263
1 Taker Protocol(TAKER) naar TWD
NT$0.1652674
1 Taker Protocol(TAKER) naar AED
د.إ0.01961615
1 Taker Protocol(TAKER) naar CHF
Fr0.00432945
1 Taker Protocol(TAKER) naar HKD
HK$0.04153065
1 Taker Protocol(TAKER) naar AMD
֏2.04472975
1 Taker Protocol(TAKER) naar MAD
.د.م0.04976195
1 Taker Protocol(TAKER) naar MXN
$0.09979115
1 Taker Protocol(TAKER) naar SAR
ريال0.02004375
1 Taker Protocol(TAKER) naar ETB
Br0.81751775
1 Taker Protocol(TAKER) naar KES
KSh0.69052055
1 Taker Protocol(TAKER) naar JOD
د.أ0.003789605
1 Taker Protocol(TAKER) naar PLN
0.0197765
1 Taker Protocol(TAKER) naar RON
лв0.0236249
1 Taker Protocol(TAKER) naar SEK
kr0.0512051
1 Taker Protocol(TAKER) naar BGN
лв0.0090865
1 Taker Protocol(TAKER) naar HUF
Ft1.80388405
1 Taker Protocol(TAKER) naar CZK
0.113314
1 Taker Protocol(TAKER) naar KWD
د.ك0.001640915
1 Taker Protocol(TAKER) naar ILS
0.01747815
1 Taker Protocol(TAKER) naar BOB
Bs0.03693395
1 Taker Protocol(TAKER) naar AZN
0.0090865
1 Taker Protocol(TAKER) naar TJS
SM0.0492809
1 Taker Protocol(TAKER) naar GEL
0.0145384
1 Taker Protocol(TAKER) naar AOA
Kz4.876778
1 Taker Protocol(TAKER) naar BHD
.د.ب0.002015065
1 Taker Protocol(TAKER) naar BMD
$0.005345
1 Taker Protocol(TAKER) naar DKK
kr0.03468905
1 Taker Protocol(TAKER) naar HNL
L0.1407873
1 Taker Protocol(TAKER) naar MUR
0.2459769
1 Taker Protocol(TAKER) naar NAD
$0.09294955
1 Taker Protocol(TAKER) naar NOK
kr0.05467935
1 Taker Protocol(TAKER) naar NZD
$0.00946065
1 Taker Protocol(TAKER) naar PAB
B/.0.005345
1 Taker Protocol(TAKER) naar PGK
K0.02271625
1 Taker Protocol(TAKER) naar QAR
ر.ق0.0194558
1 Taker Protocol(TAKER) naar RSD
дин.0.5455107
1 Taker Protocol(TAKER) naar UZS
soʻm63.6309422
1 Taker Protocol(TAKER) naar ALL
L0.44956795
1 Taker Protocol(TAKER) naar ANG
ƒ0.00956755
1 Taker Protocol(TAKER) naar AWG
ƒ0.00956755
1 Taker Protocol(TAKER) naar BBD
$0.01069
1 Taker Protocol(TAKER) naar BAM
KM0.0090865
1 Taker Protocol(TAKER) naar BIF
Fr15.762405
1 Taker Protocol(TAKER) naar BND
$0.0069485
1 Taker Protocol(TAKER) naar BSD
$0.005345
1 Taker Protocol(TAKER) naar JMD
$0.85803285
1 Taker Protocol(TAKER) naar KHR
21.4658407
1 Taker Protocol(TAKER) naar KMF
Fr2.27697
1 Taker Protocol(TAKER) naar LAK
116.19564985
1 Taker Protocol(TAKER) naar LKR
රු1.6290491
1 Taker Protocol(TAKER) naar MDL
L0.09155985
1 Taker Protocol(TAKER) naar MGA
Ar24.0765525
1 Taker Protocol(TAKER) naar MOP
P0.04276
1 Taker Protocol(TAKER) naar MVR
0.082313
1 Taker Protocol(TAKER) naar MWK
MK9.27950795
1 Taker Protocol(TAKER) naar MZN
MT0.34181275
1 Taker Protocol(TAKER) naar NPR
रु0.7582417
1 Taker Protocol(TAKER) naar PYG
37.90674
1 Taker Protocol(TAKER) naar RWF
Fr7.755595
1 Taker Protocol(TAKER) naar SBD
$0.04398935
1 Taker Protocol(TAKER) naar SCR
0.07189025
1 Taker Protocol(TAKER) naar SRD
$0.2057825
1 Taker Protocol(TAKER) naar SVC
$0.04676875
1 Taker Protocol(TAKER) naar SZL
L0.093003
1 Taker Protocol(TAKER) naar TMT
m0.01876095
1 Taker Protocol(TAKER) naar TND
د.ت0.01570361
1 Taker Protocol(TAKER) naar TTD
$0.0362391
1 Taker Protocol(TAKER) naar UGX
Sh18.62198
1 Taker Protocol(TAKER) naar XAF
Fr3.051995
1 Taker Protocol(TAKER) naar XCD
$0.0144315
1 Taker Protocol(TAKER) naar XOF
Fr3.051995
1 Taker Protocol(TAKER) naar XPF
Fr0.550535
1 Taker Protocol(TAKER) naar BWP
P0.0721575
1 Taker Protocol(TAKER) naar BZD
$0.01074345
1 Taker Protocol(TAKER) naar CVE
$0.51381485
1 Taker Protocol(TAKER) naar DJF
Fr0.946065
1 Taker Protocol(TAKER) naar DOP
$0.3434697
1 Taker Protocol(TAKER) naar DZD
د.ج0.69939325
1 Taker Protocol(TAKER) naar FJD
$0.0121866
1 Taker Protocol(TAKER) naar GNF
Fr46.474775
1 Taker Protocol(TAKER) naar GTQ
Q0.0409427
1 Taker Protocol(TAKER) naar GYD
$1.118174
1 Taker Protocol(TAKER) naar ISK
kr0.67347

Taker Protocol bron

Voor een beter begrip van Taker Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Taker Protocol

Mensen vragen ook: Andere vragen over Taker Protocol

Hoeveel is Taker Protocol (TAKER) vandaag waard?
De live TAKER prijs in USD is 0.005345 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TAKER naar USD prijs?
De huidige prijs van TAKER naar USD is $ 0.005345. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Taker Protocol?
De marktkapitalisatie van TAKER is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TAKER?
De circulerende voorraad van TAKER is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TAKER?
TAKER bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TAKER?
TAKER zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van TAKER?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TAKER is $ 467.83K USD.
Zal TAKER dit jaar hoger gaan?
TAKER kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TAKER prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:40:01 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

