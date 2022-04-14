TARS Protocol (TAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TARS Protocol (TAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TARS Protocol (TAI) Informatie TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3. Officiële website: https://tars.pro/ Whitepaper: https://docs.tars.pro/ Block explorer: https://solscan.io/token/Hax9LTgsQkze1YFychnBLtFH8gYbQKtKfWKKg2SP6gdD

TARS Protocol (TAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TARS Protocol (TAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.90M $ 48.90M $ 48.90M Totale voorraad: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M Circulerende voorraad: $ 892.19M $ 892.19M $ 892.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.81M $ 54.81M $ 54.81M Hoogste ooit: $ 0.49808 $ 0.49808 $ 0.49808 Laagste ooit: $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 $ 0.02315821757289225 Huidige prijs: $ 0.05481 $ 0.05481 $ 0.05481 Meer informatie over TARS Protocol (TAI) prijs

TARS Protocol (TAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TARS Protocol (TAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAI begrijpt, kun je de live prijs van TAI token verkennen!

TARS Protocol (TAI) Prijsgeschiedenis Door de TAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de TAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van TAI Wil je weten waar je TAI naartoe gaat? Onze TAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAI token!

