Syscoin (SYS) Informatie Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality. Officiële website: http://syscoin.org Whitepaper: https://syscoin.org/research-whitepapers Block explorer: https://explorer.syscoin.org

Syscoin (SYS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Syscoin (SYS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.29M $ 30.29M $ 30.29M Totale voorraad: $ 837.78M $ 837.78M $ 837.78M Circulerende voorraad: $ 837.78M $ 837.78M $ 837.78M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.29M $ 30.29M $ 30.29M Hoogste ooit: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 Laagste ooit: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Huidige prijs: $ 0.03616 $ 0.03616 $ 0.03616 Meer informatie over Syscoin (SYS) prijs

Syscoin (SYS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Syscoin (SYS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYS begrijpt, kun je de live prijs van SYS token verkennen!

Syscoin (SYS) Prijsgeschiedenis Door de SYS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SYS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SYS Wil je weten waar je SYS naartoe gaat? Onze SYS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYS token!

