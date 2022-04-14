Maple Finance (SYRUP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Maple Finance (SYRUP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Maple Finance (SYRUP) Informatie Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Officiële website: https://maple.finance/ Whitepaper: https://maplefinance.gitbook.io/maple Block explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Maple Finance (SYRUP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Maple Finance (SYRUP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 484.56M $ 484.56M $ 484.56M Totale voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Circulerende voorraad: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 485.76M $ 485.76M $ 485.76M Hoogste ooit: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Laagste ooit: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Huidige prijs: $ 0.40471 $ 0.40471 $ 0.40471 Meer informatie over Maple Finance (SYRUP) prijs

Maple Finance (SYRUP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Maple Finance (SYRUP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYRUP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYRUP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYRUP begrijpt, kun je de live prijs van SYRUP token verkennen!

Hoe koop je SYRUP? Wil je Maple Finance (SYRUP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SYRUP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SYRUP koopt op MEXC!

Maple Finance (SYRUP) Prijsgeschiedenis Door de SYRUP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SYRUP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SYRUP Wil je weten waar je SYRUP naartoe gaat? Onze SYRUP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYRUP token!

