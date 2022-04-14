Sylo (SYLO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sylo (SYLO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sylo (SYLO) Informatie Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value. Sylo is reimagining the way data and content work together. Built on The Root Network, the hub for interoperability in the open metaverse, Sylo is an infrastructure layer for data, powering interoperability and oracles for the data about users and the things they value. Officiële website: https://www.sylo.io Whitepaper: https://www.sylo.io/whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf293d23bf2cdc05411ca0eddd588eb1977e8dcd4 Koop nu SYLO!

Sylo (SYLO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sylo (SYLO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 6.50B $ 6.50B $ 6.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Hoogste ooit: $ 0.004087 $ 0.004087 $ 0.004087 Laagste ooit: $ 0.000300001481610243 $ 0.000300001481610243 $ 0.000300001481610243 Huidige prijs: $ 0.0002968 $ 0.0002968 $ 0.0002968 Meer informatie over Sylo (SYLO) prijs

Sylo (SYLO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sylo (SYLO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYLO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYLO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYLO begrijpt, kun je de live prijs van SYLO token verkennen!

Hoe koop je SYLO? Wil je Sylo (SYLO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SYLO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SYLO koopt op MEXC!

Sylo (SYLO) Prijsgeschiedenis Door de SYLO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SYLO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SYLO Wil je weten waar je SYLO naartoe gaat? Onze SYLO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYLO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!