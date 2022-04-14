Swell Network (SWELL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Swell Network (SWELL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Swell Network (SWELL) Informatie Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services. Officiële website: https://www.swellnetwork.io/ Whitepaper: https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676 Koop nu SWELL!

Swell Network (SWELL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Swell Network (SWELL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 24.74M $ 24.74M $ 24.74M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 93.92M $ 93.92M $ 93.92M Hoogste ooit: $ 0.07048 $ 0.07048 $ 0.07048 Laagste ooit: $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 $ 0.007034496316403832 Huidige prijs: $ 0.009392 $ 0.009392 $ 0.009392 Meer informatie over Swell Network (SWELL) prijs

Swell Network (SWELL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Swell Network (SWELL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWELL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWELL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWELL begrijpt, kun je de live prijs van SWELL token verkennen!

Hoe koop je SWELL? Wil je Swell Network (SWELL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SWELL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SWELL koopt op MEXC!

Swell Network (SWELL) Prijsgeschiedenis Door de SWELL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SWELL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SWELL Wil je weten waar je SWELL naartoe gaat? Onze SWELL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SWELL token!

