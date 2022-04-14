Sweat Economy (SWEAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sweat Economy (SWEAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sweat Economy (SWEAT) Informatie Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Officiële website: https://swe.at Whitepaper: https://whitepaper.swe.at Block explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sweat Economy (SWEAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.16M $ 16.16M $ 16.16M Totale voorraad: $ 20.78B $ 20.78B $ 20.78B Circulerende voorraad: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.27M $ 49.27M $ 49.27M Hoogste ooit: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Laagste ooit: $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 Huidige prijs: $ 0.002253 $ 0.002253 $ 0.002253 Meer informatie over Sweat Economy (SWEAT) prijs

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sweat Economy (SWEAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWEAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWEAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Sweat Economy (SWEAT) Prijsgeschiedenis Door de SWEAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SWEAT Wil je weten waar je SWEAT naartoe gaat? Onze SWEAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

