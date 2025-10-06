BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live SEA WARS prijs vandaag is 0.0000000011 USD. Volg realtime SWAR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SWAR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live SEA WARS prijs vandaag is 0.0000000011 USD. Volg realtime SWAR naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SWAR prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SWAR

SWAR Prijsinformatie

Wat is SWAR

SWAR whitepaper

SWAR officiële website

SWAR tokenomie

SWAR Prijsvoorspelling

SWAR Geschiedenis

SWAR koopgids

SWAR-naar-Fiat valutaconversie

SWAR spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

SEA WARS logo

SEA WARS koers(SWAR)

1 SWAR naar USD live prijs:

$0.0000000011
$0.0000000011$0.0000000011
-8.33%1D
USD
SEA WARS (SWAR) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:58:12 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009
24u laag
$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016
24u hoog

$ 0.0000000009
$ 0.0000000009$ 0.0000000009

$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016

--
----

--
----

-8.34%

-8.33%

-21.43%

-21.43%

SEA WARS (SWAR) real-time prijs is $ 0.0000000011. De afgelopen 24 uur werd er SWAR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000000009 en een hoogtepunt van $ 0.0000000016, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SWAR hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SWAR met -8.34% veranderd in het afgelopen uur, -8.33% in de afgelopen 24 uur en -21.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SEA WARS (SWAR) Marktinformatie

--
----

$ 4.38K
$ 4.38K$ 4.38K

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

De huidige marktkapitalisatie van SEA WARS is --, met een handelsvolume van $ 4.38K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SWAR is --, met een totale voorraad van 2005000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.21K.

SEA WARS (SWAR) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van SEA WARS prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0000000001-8.33%
30 dagen$ -0.0000030989-99.97%
60 dagen$ -0.0009999989-100.00%
90 dagen$ -0.0009999989-100.00%
SEA WARS prijswijziging vandaag

SWAR registreerde vandaag een verandering van $ -0.0000000001 (-8.33%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

SEA WARS 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000030989 (-99.97%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

SEA WARS 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SWAR zien we een verandering van $ -0.0009999989 (-100.00%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

SEA WARS 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0009999989 (-100.00%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SEA WARS (SWAR) bekijken?

Bekijk nu de SEA WARSprijsgeschiedenispagina.

Wat is SEA WARS (SWAR)?

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSEA WARS investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SWAR staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SEA WARS lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SEA WARS aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

SEA WARS Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SEA WARS (SWAR) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SEA WARS (SWAR) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SEA WARS te bekijken.

Bekijk nu de SEA WARS prijsvoorspelling !

SEA WARS (SWAR) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SEA WARS (SWAR) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SWAR token !

Hoe koop je SEA WARS (SWAR)?

Op zoek naar Hoe koop je SEA WARS? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SEA WARS gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SWAR naar lokale valuta's

1 SEA WARS(SWAR) naar VND
0.0000289465
1 SEA WARS(SWAR) naar AUD
A$0.000000001694
1 SEA WARS(SWAR) naar GBP
0.000000000836
1 SEA WARS(SWAR) naar EUR
0.000000000957
1 SEA WARS(SWAR) naar USD
$0.0000000011
1 SEA WARS(SWAR) naar MYR
RM0.000000004609
1 SEA WARS(SWAR) naar TRY
0.00000004631
1 SEA WARS(SWAR) naar JPY
¥0.0000001683
1 SEA WARS(SWAR) naar ARS
ARS$0.000001603492
1 SEA WARS(SWAR) naar RUB
0.000000089364
1 SEA WARS(SWAR) naar INR
0.000000097493
1 SEA WARS(SWAR) naar IDR
Rp0.000018333326
1 SEA WARS(SWAR) naar PHP
0.000000064757
1 SEA WARS(SWAR) naar EGP
￡E.0.000000052118
1 SEA WARS(SWAR) naar BRL
R$0.000000005929
1 SEA WARS(SWAR) naar CAD
C$0.000000001551
1 SEA WARS(SWAR) naar BDT
0.00000013409
1 SEA WARS(SWAR) naar NGN
0.0000015873
1 SEA WARS(SWAR) naar COP
$0.0000042471
1 SEA WARS(SWAR) naar ZAR
R.0.000000019228
1 SEA WARS(SWAR) naar UAH
0.000000046288
1 SEA WARS(SWAR) naar TZS
T.Sh.0.0000027027
1 SEA WARS(SWAR) naar VES
Bs0.0000002453
1 SEA WARS(SWAR) naar CLP
$0.0000010406
1 SEA WARS(SWAR) naar PKR
Rs0.000000310992
1 SEA WARS(SWAR) naar KZT
0.00000057651
1 SEA WARS(SWAR) naar THB
฿0.000000035772
1 SEA WARS(SWAR) naar TWD
NT$0.000000034001
1 SEA WARS(SWAR) naar AED
د.إ0.000000004037
1 SEA WARS(SWAR) naar CHF
Fr0.000000000891
1 SEA WARS(SWAR) naar HKD
HK$0.000000008547
1 SEA WARS(SWAR) naar AMD
֏0.000000420805
1 SEA WARS(SWAR) naar MAD
.د.م0.000000010241
1 SEA WARS(SWAR) naar MXN
$0.000000020537
1 SEA WARS(SWAR) naar SAR
ريال0.000000004125
1 SEA WARS(SWAR) naar ETB
Br0.000000168245
1 SEA WARS(SWAR) naar KES
KSh0.000000142109
1 SEA WARS(SWAR) naar JOD
د.أ0.0000000007799
1 SEA WARS(SWAR) naar PLN
0.00000000407
1 SEA WARS(SWAR) naar RON
лв0.000000004862
1 SEA WARS(SWAR) naar SEK
kr0.000000010538
1 SEA WARS(SWAR) naar BGN
лв0.00000000187
1 SEA WARS(SWAR) naar HUF
Ft0.000000371239
1 SEA WARS(SWAR) naar CZK
0.00000002332
1 SEA WARS(SWAR) naar KWD
د.ك0.0000000003377
1 SEA WARS(SWAR) naar ILS
0.000000003597
1 SEA WARS(SWAR) naar BOB
Bs0.000000007601
1 SEA WARS(SWAR) naar AZN
0.00000000187
1 SEA WARS(SWAR) naar TJS
SM0.000000010142
1 SEA WARS(SWAR) naar GEL
0.000000002992
1 SEA WARS(SWAR) naar AOA
Kz0.00000100364
1 SEA WARS(SWAR) naar BHD
.د.ب0.0000000004136
1 SEA WARS(SWAR) naar BMD
$0.0000000011
1 SEA WARS(SWAR) naar DKK
kr0.00000000715
1 SEA WARS(SWAR) naar HNL
L0.000000028974
1 SEA WARS(SWAR) naar MUR
0.000000050622
1 SEA WARS(SWAR) naar NAD
$0.000000019129
1 SEA WARS(SWAR) naar NOK
kr0.000000011231
1 SEA WARS(SWAR) naar NZD
$0.000000001947
1 SEA WARS(SWAR) naar PAB
B/.0.0000000011
1 SEA WARS(SWAR) naar PGK
K0.000000004675
1 SEA WARS(SWAR) naar QAR
ر.ق0.000000004004
1 SEA WARS(SWAR) naar RSD
дин.0.000000112277
1 SEA WARS(SWAR) naar UZS
soʻm0.000013095236
1 SEA WARS(SWAR) naar ALL
L0.000000092521
1 SEA WARS(SWAR) naar ANG
ƒ0.000000001969
1 SEA WARS(SWAR) naar AWG
ƒ0.000000001969
1 SEA WARS(SWAR) naar BBD
$0.0000000022
1 SEA WARS(SWAR) naar BAM
KM0.00000000187
1 SEA WARS(SWAR) naar BIF
Fr0.0000032439
1 SEA WARS(SWAR) naar BND
$0.00000000143
1 SEA WARS(SWAR) naar BSD
$0.0000000011
1 SEA WARS(SWAR) naar JMD
$0.000000176583
1 SEA WARS(SWAR) naar KHR
0.000004417666
1 SEA WARS(SWAR) naar KMF
Fr0.0000004686
1 SEA WARS(SWAR) naar LAK
0.000023913043
1 SEA WARS(SWAR) naar LKR
රු0.000000335258
1 SEA WARS(SWAR) naar MDL
L0.000000018843
1 SEA WARS(SWAR) naar MGA
Ar0.00000495495
1 SEA WARS(SWAR) naar MOP
P0.0000000088
1 SEA WARS(SWAR) naar MVR
0.00000001694
1 SEA WARS(SWAR) naar MWK
MK0.000001909721
1 SEA WARS(SWAR) naar MZN
MT0.000000070345
1 SEA WARS(SWAR) naar NPR
रु0.000000156046
1 SEA WARS(SWAR) naar PYG
0.0000078012
1 SEA WARS(SWAR) naar RWF
Fr0.0000015961
1 SEA WARS(SWAR) naar SBD
$0.000000009053
1 SEA WARS(SWAR) naar SCR
0.000000014795
1 SEA WARS(SWAR) naar SRD
$0.00000004235
1 SEA WARS(SWAR) naar SVC
$0.000000009625
1 SEA WARS(SWAR) naar SZL
L0.00000001914
1 SEA WARS(SWAR) naar TMT
m0.000000003861
1 SEA WARS(SWAR) naar TND
د.ت0.0000000032318
1 SEA WARS(SWAR) naar TTD
$0.000000007458
1 SEA WARS(SWAR) naar UGX
Sh0.0000038324
1 SEA WARS(SWAR) naar XAF
Fr0.0000006281
1 SEA WARS(SWAR) naar XCD
$0.00000000297
1 SEA WARS(SWAR) naar XOF
Fr0.0000006281
1 SEA WARS(SWAR) naar XPF
Fr0.0000001133
1 SEA WARS(SWAR) naar BWP
P0.00000001485
1 SEA WARS(SWAR) naar BZD
$0.000000002211
1 SEA WARS(SWAR) naar CVE
$0.000000105743
1 SEA WARS(SWAR) naar DJF
Fr0.0000001947
1 SEA WARS(SWAR) naar DOP
$0.000000070686
1 SEA WARS(SWAR) naar DZD
د.ج0.000000143935
1 SEA WARS(SWAR) naar FJD
$0.000000002508
1 SEA WARS(SWAR) naar GNF
Fr0.0000095645
1 SEA WARS(SWAR) naar GTQ
Q0.000000008426
1 SEA WARS(SWAR) naar GYD
$0.00000023012
1 SEA WARS(SWAR) naar ISK
kr0.0000001397

SEA WARS bron

Voor een beter begrip van SEA WARS kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van SEA WARS
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over SEA WARS

Hoeveel is SEA WARS (SWAR) vandaag waard?
De live SWAR prijs in USD is 0.0000000011 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SWAR naar USD prijs?
De huidige prijs van SWAR naar USD is $ 0.0000000011. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SEA WARS?
De marktkapitalisatie van SWAR is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SWAR?
De circulerende voorraad van SWAR is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SWAR?
SWAR bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SWAR?
SWAR zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van SWAR?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SWAR is $ 4.38K USD.
Zal SWAR dit jaar hoger gaan?
SWAR kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SWAR prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:58:12 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

SWAR-naar-USD calculator

Bedrag

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0.0000 USD

Handel in SWAR

SWAR/USDT
$0.0000000011
$0.0000000011$0.0000000011
-8.33%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,408.91
$101,408.91$101,408.91

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,276.54
$3,276.54$3,276.54

-6.57%

Solana logo

Solana

SOL

$155.01
$155.01$155.01

-4.00%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3008
$1.3008$1.3008

+767.20%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$101,408.91
$101,408.91$101,408.91

-1.71%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,276.54
$3,276.54$3,276.54

-6.57%

Solana logo

Solana

SOL

$155.01
$155.01$155.01

-4.00%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2121
$2.2121$2.2121

-3.06%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16157
$0.16157$0.16157

-1.43%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

XP8 logo

XP8

XP8

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4463
$0.4463$0.4463

+792.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.4463
$0.4463$0.4463

+792.60%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.3008
$1.3008$1.3008

+767.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.10988
$0.10988$0.10988

+616.29%

DEGENFI logo

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000560
$0.000000000560$0.000000000560

+551.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2242
$0.2242$0.2242

+242.29%