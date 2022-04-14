Swan Chain (SWAN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Swan Chain (SWAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Swan Chain (SWAN) Informatie SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable. Officiële website: https://swanchain.io/ Whitepaper: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts

Swan Chain (SWAN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Swan Chain (SWAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Hoogste ooit: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.002694 $ 0.002694 $ 0.002694 Meer informatie over Swan Chain (SWAN) prijs

Swan Chain (SWAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Swan Chain (SWAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SWAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SWAN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SWAN begrijpt, kun je de live prijs van SWAN token verkennen!

