Stake Vault Network (SVN) Informatie Stake Vault is a revolutionary cryptocurrency project designed to transform the staking ecosystem. Our objectives are the guiding principles that inform every decision, feature, and innovation within our platform. These objectives are the driving force behind our mission to create a secure, inclusive, and efficient blockchain ecosystem. Officiële website: https://stakevaultnet.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stakevaultnet.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xcE872DB165d4F5623AF9c29e03AFd416Bc5f67bc

Stake Vault Network (SVN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stake Vault Network (SVN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.02M $ 3.02M $ 3.02M Hoogste ooit: $ 0.9972 $ 0.9972 $ 0.9972 Laagste ooit: $ 0.000840348835176448 $ 0.000840348835176448 $ 0.000840348835176448 Huidige prijs: $ 0.001439 $ 0.001439 $ 0.001439 Meer informatie over Stake Vault Network (SVN) prijs

Stake Vault Network (SVN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stake Vault Network (SVN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SVN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SVN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SVN begrijpt, kun je de live prijs van SVN token verkennen!

