SolanaVM (SVM) Informatie Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration. Officiële website: https://solanavm.xyz/ Whitepaper: https://solanavm.notion.site/Quick-Start-17722161fbf643dfb5721be9b152605e Block explorer: https://bscscan.com/address/0x4f6a2f6f066e51e248628190e6b77882bbc9862d Koop nu SVM!

SolanaVM (SVM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolanaVM (SVM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M Hoogste ooit: $ 0.033 $ 0.033 $ 0.033 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00088 $ 0.00088 $ 0.00088 Meer informatie over SolanaVM (SVM) prijs

SolanaVM (SVM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolanaVM (SVM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SVM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SVM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SVM begrijpt, kun je de live prijs van SVM token verkennen!

