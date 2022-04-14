SUSHI (SUSHI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUSHI (SUSHI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUSHI (SUSHI) Informatie SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Officiële website: https://sushi.com/ Whitepaper: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

SUSHI (SUSHI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUSHI (SUSHI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 194.07M $ 194.07M $ 194.07M Totale voorraad: $ 286.13M $ 286.13M $ 286.13M Circulerende voorraad: $ 285.40M $ 285.40M $ 285.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 194.57M $ 194.57M $ 194.57M Hoogste ooit: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Laagste ooit: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Huidige prijs: $ 0.68 $ 0.68 $ 0.68 Meer informatie over SUSHI (SUSHI) prijs

SUSHI (SUSHI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUSHI (SUSHI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUSHI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUSHI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUSHI begrijpt, kun je de live prijs van SUSHI token verkennen!

Hoe koop je SUSHI? Wil je SUSHI (SUSHI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUSHI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SUSHI koopt op MEXC!

SUSHI (SUSHI) Prijsgeschiedenis Door de SUSHI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUSHI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUSHI Wil je weten waar je SUSHI naartoe gaat? Onze SUSHI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUSHI token!

