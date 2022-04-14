SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SakuraUnitedPlatform (SUP1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Informatie SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve "inequality reduction" and "equal opportunities" using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of "Blooming Smiles to People Around the World". It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Officiële website: https://sakura-sup.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SakuraUnitedPlatform (SUP1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.33M $ 73.33M $ 73.33M Hoogste ooit: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.07333 $ 0.07333 $ 0.07333 Meer informatie over SakuraUnitedPlatform (SUP1) prijs

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SakuraUnitedPlatform (SUP1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUP1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUP1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUP1 begrijpt, kun je de live prijs van SUP1 token verkennen!

