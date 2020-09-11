SUN (SUN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUN (SUN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUN (SUN) Informatie SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Officiële website: https://sun.io/ Whitepaper: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Koop nu SUN!

SUN (SUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUN (SUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 594.74M $ 594.74M $ 594.74M Totale voorraad: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Circulerende voorraad: $ 19.17B $ 19.17B $ 19.17B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 617.50M $ 617.50M $ 617.50M Hoogste ooit: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Laagste ooit: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Huidige prijs: $ 0.031029 $ 0.031029 $ 0.031029 Meer informatie over SUN (SUN) prijs

SUN (SUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUN (SUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUN begrijpt, kun je de live prijs van SUN token verkennen!

Hoe koop je SUN? Wil je SUN (SUN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SUN koopt op MEXC!

SUN (SUN) Prijsgeschiedenis Door de SUN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUN Wil je weten waar je SUN naartoe gaat? Onze SUN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUN token!

