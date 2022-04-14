SUKU (SUKU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUKU (SUKU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUKU (SUKU) Informatie Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Officiële website: https://www.suku.world/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUKU (SUKU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M Totale voorraad: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Circulerende voorraad: $ 487.70M $ 487.70M $ 487.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.81M $ 41.81M $ 41.81M Hoogste ooit: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 Laagste ooit: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 Huidige prijs: $ 0.02787 $ 0.02787 $ 0.02787 Meer informatie over SUKU (SUKU) prijs

SUKU (SUKU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUKU (SUKU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUKU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUKU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUKU begrijpt, kun je de live prijs van SUKU token verkennen!

Hoe koop je SUKU? Wil je SUKU (SUKU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUKU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

SUKU (SUKU) Prijsgeschiedenis Door de SUKU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUKU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUKU Wil je weten waar je SUKU naartoe gaat? Onze SUKU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUKU token!

