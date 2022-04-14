SUIP (SUIP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SUIP (SUIP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SUIP (SUIP) Informatie SuiPad is Official Launchpad Partner of MystenLabs on Sui network. The flagship product is the SuiPad launchpad, an IDO launchpad that allows community to participate in early-stage token sales for stringently vetted Tier-1 projects. SuiPad's unique curation process and industry access enable them to offer the best new projects on Sui blockchain. Officiële website: https://www.suipad.xyz/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/194ee_UpEJuW8hF5K9G0Hlc64giWnAp3A/view?usp=share_link Block explorer: https://explorer.sui.io/object/0x1d2570d17e0488c90ab58bc6c38e287f9acc072ecdf2a729eaa86957d515ad40

SUIP (SUIP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUIP (SUIP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Laagste ooit: $ 0.012794788318481338 $ 0.012794788318481338 $ 0.012794788318481338 Huidige prijs: $ 0.01314 $ 0.01314 $ 0.01314 Meer informatie over SUIP (SUIP) prijs

SUIP (SUIP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUIP (SUIP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUIP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUIP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUIP begrijpt, kun je de live prijs van SUIP token verkennen!

Hoe koop je SUIP? Wil je SUIP (SUIP) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUIP te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SUIP koopt op MEXC!

SUIP (SUIP) Prijsgeschiedenis Door de SUIP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUIP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUIP Wil je weten waar je SUIP naartoe gaat? Onze SUIP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUIP token!

