SUI Agents (SUIAI) Tokenomie

SUI Agents (SUIAI) Informatie SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project's liquidity pools. Officiële website: https://suia.io/ Whitepaper: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Block explorer: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3

SUI Agents (SUIAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SUI Agents (SUIAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 641.81K $ 641.81K $ 641.81K Hoogste ooit: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00961 $ 0.00961 $ 0.00961 Meer informatie over SUI Agents (SUIAI) prijs

SUI Agents (SUIAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SUI Agents (SUIAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUIAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUIAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUIAI begrijpt, kun je de live prijs van SUIAI token verkennen!

