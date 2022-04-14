Sugar Boy (SUGAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sugar Boy (SUGAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sugar Boy (SUGAR) Informatie Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Officiële website: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Koop nu SUGAR!

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sugar Boy (SUGAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 401.29K $ 401.29K $ 401.29K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 411.00K $ 411.00K $ 411.00K Hoogste ooit: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Laagste ooit: $ 0.000410218820479674 $ 0.000410218820479674 $ 0.000410218820479674 Huidige prijs: $ 0.000411 $ 0.000411 $ 0.000411 Meer informatie over Sugar Boy (SUGAR) prijs

Sugar Boy (SUGAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sugar Boy (SUGAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUGAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUGAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUGAR begrijpt, kun je de live prijs van SUGAR token verkennen!

Hoe koop je SUGAR? Wil je Sugar Boy (SUGAR) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUGAR te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SUGAR koopt op MEXC!

Sugar Boy (SUGAR) Prijsgeschiedenis Door de SUGAR prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUGAR prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUGAR Wil je weten waar je SUGAR naartoe gaat? Onze SUGAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUGAR token!

