Sui AI (SUAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sui AI (SUAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sui AI (SUAI) Informatie SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem. Officiële website: https://suiai.fun Whitepaper: https://docs.suiai.fun/ Block explorer: https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI Koop nu SUAI!

Sui AI (SUAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sui AI (SUAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Hoogste ooit: $ 0.07863 $ 0.07863 $ 0.07863 Laagste ooit: $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 $ 0.000145595744096286 Huidige prijs: $ 0.0012403 $ 0.0012403 $ 0.0012403 Meer informatie over Sui AI (SUAI) prijs

Sui AI (SUAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sui AI (SUAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SUAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SUAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SUAI begrijpt, kun je de live prijs van SUAI token verkennen!

Hoe koop je SUAI? Wil je Sui AI (SUAI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SUAI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SUAI koopt op MEXC!

Sui AI (SUAI) Prijsgeschiedenis Door de SUAI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SUAI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SUAI Wil je weten waar je SUAI naartoe gaat? Onze SUAI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SUAI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!