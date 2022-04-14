StrikeX (STRX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StrikeX (STRX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StrikeX (STRX) Informatie We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Officiële website: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Block explorer: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Koop nu STRX!

StrikeX (STRX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StrikeX (STRX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.84M $ 27.84M $ 27.84M Totale voorraad: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Circulerende voorraad: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.90M $ 31.90M $ 31.90M Hoogste ooit: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Laagste ooit: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Huidige prijs: $ 0.0319 $ 0.0319 $ 0.0319 Meer informatie over StrikeX (STRX) prijs

StrikeX (STRX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StrikeX (STRX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STRX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STRX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STRX begrijpt, kun je de live prijs van STRX token verkennen!

Hoe koop je STRX? Wil je StrikeX (STRX) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STRX te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STRX koopt op MEXC!

StrikeX (STRX) Prijsgeschiedenis Door de STRX prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STRX prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STRX Wil je weten waar je STRX naartoe gaat? Onze STRX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STRX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!