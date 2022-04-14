Stride (STRD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stride (STRD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stride (STRD) Informatie Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Officiële website: https://www.stride.zone/ Whitepaper: https://docs.stride.zone/docs Block explorer: https://www.mintscan.io/stride Koop nu STRD!

Stride (STRD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stride (STRD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.15M Totale voorraad: $ 87.83M Circulerende voorraad: $ 87.83M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.86M Hoogste ooit: $ 2.431 Laagste ooit: $ 0.009846763005748575 Huidige prijs: $ 0.0586 Meer informatie over Stride (STRD) prijs

Stride (STRD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stride (STRD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STRD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STRD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STRD begrijpt, kun je de live prijs van STRD token verkennen!

Hoe koop je STRD? Wil je Stride (STRD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STRD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STRD koopt op MEXC!

Stride (STRD) Prijsgeschiedenis Door de STRD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STRD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STRD Wil je weten waar je STRD naartoe gaat? Onze STRD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STRD token!

