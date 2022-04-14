STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in STONKS (STONKSTOKEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

STONKS (STONKSTOKEN) Informatie STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Officiële website: https://www.stonkseth.com Whitepaper: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Koop nu STONKSTOKEN!

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor STONKS (STONKSTOKEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Hoogste ooit: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Laagste ooit: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Huidige prijs: $ 0.000008675 $ 0.000008675 $ 0.000008675 Meer informatie over STONKS (STONKSTOKEN) prijs

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van STONKS (STONKSTOKEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STONKSTOKEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STONKSTOKEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STONKSTOKEN begrijpt, kun je de live prijs van STONKSTOKEN token verkennen!

Hoe koop je STONKSTOKEN? Wil je STONKS (STONKSTOKEN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STONKSTOKEN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STONKSTOKEN koopt op MEXC!

STONKS (STONKSTOKEN) Prijsgeschiedenis Door de STONKSTOKEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STONKSTOKEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STONKSTOKEN Wil je weten waar je STONKSTOKEN naartoe gaat? Onze STONKSTOKEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STONKSTOKEN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!