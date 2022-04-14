SolTradingBot (STBOT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SolTradingBot (STBOT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SolTradingBot (STBOT) Informatie This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Officiële website: https://soltradingbot.com/ Whitepaper: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Block explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Koop nu STBOT!

SolTradingBot (STBOT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SolTradingBot (STBOT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 894.65K $ 894.65K $ 894.65K Hoogste ooit: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Laagste ooit: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Huidige prijs: $ 0.000895 $ 0.000895 $ 0.000895 Meer informatie over SolTradingBot (STBOT) prijs

SolTradingBot (STBOT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SolTradingBot (STBOT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STBOT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STBOT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STBOT begrijpt, kun je de live prijs van STBOT token verkennen!

