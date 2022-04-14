stabble (STB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in stabble (STB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

stabble (STB) Informatie stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Officiële website: https://stabble.org Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Block explorer: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Koop nu STB!

stabble (STB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor stabble (STB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 369.38K $ 369.38K $ 369.38K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Hoogste ooit: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 Laagste ooit: $ 0.002983340886304636 $ 0.002983340886304636 $ 0.002983340886304636 Huidige prijs: $ 0.004999 $ 0.004999 $ 0.004999 Meer informatie over stabble (STB) prijs

stabble (STB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van stabble (STB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STB begrijpt, kun je de live prijs van STB token verkennen!

Hoe koop je STB? Wil je stabble (STB) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om STB te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je STB koopt op MEXC!

stabble (STB) Prijsgeschiedenis Door de STB prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STB prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STB Wil je weten waar je STB naartoe gaat? Onze STB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STB token!

