Stage (STAGE) Informatie Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Officiële website: https://www.stage.community/ Whitepaper: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Block explorer: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e

Stage (STAGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stage (STAGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 60.95K $ 60.95K $ 60.95K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 395.00K $ 395.00K $ 395.00K Hoogste ooit: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Laagste ooit: $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 $ 0.000035709435257382 Huidige prijs: $ 0.0000395 $ 0.0000395 $ 0.0000395 Meer informatie over Stage (STAGE) prijs

Stage (STAGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stage (STAGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STAGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STAGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STAGE begrijpt, kun je de live prijs van STAGE token verkennen!

Hoe koop je STAGE? Wil je Stage (STAGE) toevoegen aan je portfolio?

Stage (STAGE) Prijsgeschiedenis Door de STAGE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STAGE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STAGE Wil je weten waar je STAGE naartoe gaat? Onze STAGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STAGE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd.

