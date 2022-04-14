Stabull Finance (STABUL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Stabull Finance (STABUL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Stabull Finance (STABUL) Informatie Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren't built to handle. Officiële website: https://stabull.finance Whitepaper: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A

Stabull Finance (STABUL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Stabull Finance (STABUL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.19M $ 7.19M $ 7.19M Hoogste ooit: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Laagste ooit: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Huidige prijs: $ 0.7188 $ 0.7188 $ 0.7188 Meer informatie over Stabull Finance (STABUL) prijs

Stabull Finance (STABUL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Stabull Finance (STABUL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STABUL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STABUL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STABUL begrijpt, kun je de live prijs van STABUL token verkennen!

