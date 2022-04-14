DeFi STOA (STA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in DeFi STOA (STA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

DeFi STOA (STA) Informatie
DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.
Officiële website: https://stoacorps.com/
Whitepaper: http://stoacorp.com/white/white_en.pdf
Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x06874f973dc3c96dc22a10ef0d0609f877f335ea

DeFi STOA (STA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor DeFi STOA (STA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 3.20B $ 3.20B $ 3.20B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Hoogste ooit: $ 0.92 $ 0.92 $ 0.92 Laagste ooit: $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 $ 0.000997990656179079 Huidige prijs: $ 0.001353 $ 0.001353 $ 0.001353 Meer informatie over DeFi STOA (STA) prijs

DeFi STOA (STA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van DeFi STOA (STA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STA begrijpt, kun je de live prijs van STA token verkennen!

DeFi STOA (STA) Prijsgeschiedenis Door de STA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de STA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van STA Wil je weten waar je STA naartoe gaat? Onze STA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van STA token!

