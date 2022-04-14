Serum (SRM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Serum (SRM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Serum (SRM) Informatie "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Officiële website: https://portal.projectserum.com/ Whitepaper: https://docs.projectserum.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt

Serum (SRM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Serum (SRM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Totale voorraad: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Circulerende voorraad: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Hoogste ooit: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 Laagste ooit: $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 Huidige prijs: $ 0.01132 $ 0.01132 $ 0.01132 Meer informatie over Serum (SRM) prijs

Serum (SRM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Serum (SRM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SRM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SRM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SRM begrijpt, kun je de live prijs van SRM token verkennen!

Hoe koop je SRM? Wil je Serum (SRM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SRM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SRM koopt op MEXC!

Serum (SRM) Prijsgeschiedenis Door de SRM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SRM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SRM Wil je weten waar je SRM naartoe gaat? Onze SRM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SRM token!

