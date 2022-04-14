Sardis Network (SRDS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sardis Network (SRDS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Sardis Network (SRDS) Informatie Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer. Officiële website: https://mysardis.com/ Whitepaper: https://mysardis.com/sardis/assets/sardis/WhitepaperSardismin.pdf Block explorer: https://payment-mainnet.sardisnetwork.com/ Koop nu SRDS!

Sardis Network (SRDS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sardis Network (SRDS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: -- -- -- Totale voorraad: $ 314.15M $ 314.15M $ 314.15M Circulerende voorraad: -- -- -- FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M Hoogste ooit: $ 0.126 $ 0.126 $ 0.126 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.02706 $ 0.02706 $ 0.02706 Meer informatie over Sardis Network (SRDS) prijs

Sardis Network (SRDS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sardis Network (SRDS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SRDS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SRDS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SRDS begrijpt, kun je de live prijs van SRDS token verkennen!

