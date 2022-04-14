Safe Road Club (SRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Safe Road Club (SRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Safe Road Club (SRC) Informatie Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities. Officiële website: https://saferoadclub.app/ Whitepaper: https://saferoadclub.gitbook.io/src-ai Block explorer: https://solscan.io/token/5gkd3yk3WmTEjYxiTsCXk3p8uPd9W85L5UNYNUQaheyb Koop nu SRC!

Safe Road Club (SRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Safe Road Club (SRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Hoogste ooit: $ 14.732 $ 14.732 $ 14.732 Laagste ooit: $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 $ 0.005706798574656465 Huidige prijs: $ 0.003006 $ 0.003006 $ 0.003006 Meer informatie over Safe Road Club (SRC) prijs

Safe Road Club (SRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Safe Road Club (SRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SRC begrijpt, kun je de live prijs van SRC token verkennen!

