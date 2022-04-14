SquadSwap (SQUAD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SquadSwap (SQUAD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SquadSwap (SQUAD) Informatie SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Officiële website: https://squadswap.com/ Whitepaper: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Koop nu SQUAD!

SquadSwap (SQUAD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SquadSwap (SQUAD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.34M $ 63.34M $ 63.34M Hoogste ooit: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Laagste ooit: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Huidige prijs: $ 0.06334 $ 0.06334 $ 0.06334 Meer informatie over SquadSwap (SQUAD) prijs

SquadSwap (SQUAD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SquadSwap (SQUAD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SQUAD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SQUAD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SQUAD begrijpt, kun je de live prijs van SQUAD token verkennen!

Hoe koop je SQUAD? Wil je SquadSwap (SQUAD) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SQUAD te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SQUAD koopt op MEXC!

SquadSwap (SQUAD) Prijsgeschiedenis Door de SQUAD prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SQUAD prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SQUAD Wil je weten waar je SQUAD naartoe gaat? Onze SQUAD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SQUAD token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!