SubQuery Network (SQT) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in SubQuery Network (SQT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

SubQuery Network (SQT) Informatie

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

Officiële website:
https://www.subquery.network
Whitepaper:
https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html
Block explorer:
https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85

SubQuery Network (SQT) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SubQuery Network (SQT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 2.01M
$ 2.01M
Totale voorraad:
$ 10.18B
$ 10.18B
Circulerende voorraad:
$ 2.91B
$ 2.91B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 7.05M
$ 7.05M
Hoogste ooit:
$ 0.011456
$ 0.011456
Laagste ooit:
$ 0.000694354150628929
$ 0.000694354150628929
Huidige prijs:
$ 0.0006927
$ 0.0006927

SubQuery Network (SQT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van SubQuery Network (SQT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal SQT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel SQT tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van SQT begrijpt, kun je de live prijs van SQT token verkennen!

Hoe koop je SQT?

Wil je SubQuery Network (SQT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SQT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

SubQuery Network (SQT) Prijsgeschiedenis

Door de SQT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van SQT

Wil je weten waar je SQT naartoe gaat? Onze SQT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.