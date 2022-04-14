SubQuery Network (SQT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SubQuery Network (SQT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SubQuery Network (SQT) Informatie SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Officiële website: https://www.subquery.network Whitepaper: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Block explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85

SubQuery Network (SQT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SubQuery Network (SQT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Totale voorraad: $ 10.18B $ 10.18B $ 10.18B Circulerende voorraad: $ 2.91B $ 2.91B $ 2.91B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Hoogste ooit: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Laagste ooit: $ 0.000694354150628929 $ 0.000694354150628929 $ 0.000694354150628929 Huidige prijs: $ 0.0006927 $ 0.0006927 $ 0.0006927 Meer informatie over SubQuery Network (SQT) prijs

SubQuery Network (SQT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SubQuery Network (SQT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SQT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SQT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SQT begrijpt, kun je de live prijs van SQT token verkennen!

