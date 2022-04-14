SquidGrow (SQGROW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SquidGrow (SQGROW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SquidGrow (SQGROW) Informatie Officiële website: https://squidgrow.com Block explorer: https://etherscan.io/address/0xb72e76ccf005313868db7b48070901a44629da98 Koop nu SQGROW!

SquidGrow (SQGROW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SquidGrow (SQGROW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M Hoogste ooit: $ 0.0999 $ 0.0999 $ 0.0999 Laagste ooit: $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 Huidige prijs: $ 0.007934 $ 0.007934 $ 0.007934 Meer informatie over SquidGrow (SQGROW) prijs

SquidGrow (SQGROW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SquidGrow (SQGROW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SQGROW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SQGROW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SQGROW begrijpt, kun je de live prijs van SQGROW token verkennen!

Hoe koop je SQGROW? Wil je SquidGrow (SQGROW) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SQGROW te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SQGROW koopt op MEXC!

SquidGrow (SQGROW) Prijsgeschiedenis Door de SQGROW prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SQGROW prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SQGROW Wil je weten waar je SQGROW naartoe gaat? Onze SQGROW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SQGROW token!

