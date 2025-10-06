BeursDEX+
De live SPDR S P 500 ETF prijs vandaag is 674.64 USD. Volg realtime SPYON naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPYON prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

SPDR S P 500 ETF koers(SPYON)

1 SPYON naar USD live prijs:

$674.64
SPDR S P 500 ETF (SPYON) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:38:11 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 671.49
24u laag
$ 680.94
24u hoog

$ 671.49
$ 680.94
$ 690.6831306581166
$ 640.4052156827559
SPDR S P 500 ETF (SPYON) real-time prijs is $ 674.64. De afgelopen 24 uur werd er SPYON verhandeld tussen een laagtepunt van $ 671.49 en een hoogtepunt van $ 680.94, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPYON hoogste prijs aller tijden is $ 690.6831306581166, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 640.4052156827559 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPYON met -0.06% veranderd in het afgelopen uur, -0.74% in de afgelopen 24 uur en -2.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Marktinformatie

No.703

$ 24.88M
$ 57.05K
$ 24.88M
36.87K
36,873.68838986
ETH

De huidige marktkapitalisatie van SPDR S P 500 ETF is $ 24.88M, met een handelsvolume van $ 57.05K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPYON is 36.87K, met een totale voorraad van 36873.68838986. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.88M.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van SPDR S P 500 ETF prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -5.0296-0.74%
30 dagen$ +2.21+0.32%
60 dagen$ +74.64+12.44%
90 dagen$ +74.64+12.44%
SPDR S P 500 ETF prijswijziging vandaag

SPYON registreerde vandaag een verandering van $ -5.0296 (-0.74%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

SPDR S P 500 ETF 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +2.21 (+0.32%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

SPDR S P 500 ETF 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SPYON zien we een verandering van $ +74.64 (+12.44%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

SPDR S P 500 ETF 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +74.64 (+12.44%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van SPDR S P 500 ETF (SPYON) bekijken?

Bekijk nu de SPDR S P 500 ETFprijsgeschiedenispagina.

Wat is SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SPDR S P 500 ETF is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeSPDR S P 500 ETF investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SPYON staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over SPDR S P 500 ETF lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je SPDR S P 500 ETF aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

SPDR S P 500 ETF Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je SPDR S P 500 ETF (SPYON) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor SPDR S P 500 ETF te bekijken.

Bekijk nu de SPDR S P 500 ETF prijsvoorspelling !

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van SPDR S P 500 ETF (SPYON) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPYON token !

Hoe koop je SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Op zoek naar Hoe koop je SPDR S P 500 ETF? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt SPDR S P 500 ETF gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SPYON naar lokale valuta's

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar VND
17,753,151.6
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AUD
A$1,038.9456
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar GBP
512.7264
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar EUR
586.9368
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar USD
$674.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MYR
RM2,826.7416
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TRY
28,402.344
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar JPY
¥103,219.92
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ARS
ARS$983,436.2208
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar RUB
54,861.7248
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar INR
59,813.5824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar IDR
Rp11,243,995.5024
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PHP
39,709.3104
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar EGP
￡E.31,984.6824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BRL
R$3,643.056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar CAD
C$951.2424
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BDT
82,238.616
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar NGN
973,505.52
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar COP
$2,604,785.04
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ZAR
R.11,792.7072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar UAH
28,388.8512
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TZS
T.Sh.1,657,590.48
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar VES
Bs150,444.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar CLP
$638,209.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PKR
Rs190,734.2208
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar KZT
353,578.824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar THB
฿21,952.7856
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TWD
NT$20,859.8688
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AED
د.إ2,475.9288
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar CHF
Fr546.4584
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar HKD
HK$5,241.9528
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AMD
֏258,083.532
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MAD
.د.م6,280.8984
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MXN
$12,595.5288
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SAR
ريال2,529.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ETB
Br103,186.188
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar KES
KSh87,156.7416
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar JOD
د.أ478.31976
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PLN
2,496.168
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar RON
лв2,981.9088
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SEK
kr6,463.0512
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BGN
лв1,146.888
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar HUF
Ft227,684.2536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar CZK
14,302.368
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar KWD
د.ك207.11448
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ILS
2,206.0728
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BOB
Bs4,661.7624
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AZN
1,146.888
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TJS
SM6,220.1808
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar GEL
1,835.0208
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AOA
Kz615,541.536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BHD
.د.ب254.33928
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BMD
$674.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar DKK
kr4,378.4136
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar HNL
L17,770.0176
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MUR
31,046.9328
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar NAD
$11,731.9896
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar NOK
kr6,901.5672
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar NZD
$1,194.1128
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PAB
B/.674.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PGK
K2,867.22
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar QAR
ر.ق2,455.6896
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar RSD
дин.68,853.7584
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar UZS
soʻm8,031,427.2864
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ALL
L56,743.9704
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ANG
ƒ1,207.6056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar AWG
ƒ1,207.6056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BBD
$1,349.28
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BAM
KM1,146.888
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BIF
Fr1,989,513.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BND
$877.032
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BSD
$674.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar JMD
$108,299.9592
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar KHR
2,709,394.7184
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar KMF
Fr287,396.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar LAK
14,666,086.6632
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar LKR
රු205,616.7792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MDL
L11,556.5832
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MGA
Ar3,038,915.88
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MOP
P5,397.12
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MVR
10,389.456
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MWK
MK1,171,249.2504
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar MZN
MT43,143.228
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar NPR
रु95,704.4304
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar PYG
4,784,546.88
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar RWF
Fr978,902.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SBD
$5,552.2872
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SCR
9,073.908
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SRD
$25,973.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SVC
$5,903.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar SZL
L11,738.736
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TMT
m2,367.9864
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TND
د.ت1,982.09232
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar TTD
$4,574.0592
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar UGX
Sh2,350,445.76
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar XAF
Fr385,219.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar XCD
$1,821.528
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar XOF
Fr385,219.44
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar XPF
Fr69,487.92
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BWP
P9,107.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar BZD
$1,356.0264
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar CVE
$64,853.1432
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar DJF
Fr119,411.28
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar DOP
$43,352.3664
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar DZD
د.ج88,276.644
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar FJD
$1,538.1792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar GNF
Fr5,865,994.8
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar GTQ
Q5,167.7424
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar GYD
$141,134.688
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) naar ISK
kr85,004.64

SPDR S P 500 ETF bron

Voor een beter begrip van SPDR S P 500 ETF kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van SPDR S P 500 ETF
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over SPDR S P 500 ETF

Hoeveel is SPDR S P 500 ETF (SPYON) vandaag waard?
De live SPYON prijs in USD is 674.64 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPYON naar USD prijs?
De huidige prijs van SPYON naar USD is $ 674.64. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van SPDR S P 500 ETF?
De marktkapitalisatie van SPYON is $ 24.88M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPYON?
De circulerende voorraad van SPYON is 36.87K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPYON?
SPYON bereikte een ATH-prijs van 690.6831306581166 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPYON?
SPYON zag een ATL-prijs van 640.4052156827559 USD.
Wat is het handelsvolume van SPYON?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPYON is $ 57.05K USD.
Zal SPYON dit jaar hoger gaan?
SPYON kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPYON prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:38:11 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

