Splintershards (SPS) Informatie Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Officiële website: https://splinterlands.com Whitepaper: https://sps.splinterlands.com Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f

Splintershards (SPS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Splintershards (SPS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Totale voorraad: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Circulerende voorraad: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.72M $ 23.72M $ 23.72M Hoogste ooit: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Laagste ooit: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Huidige prijs: $ 0.007906 $ 0.007906 $ 0.007906 Meer informatie over Splintershards (SPS) prijs

Splintershards (SPS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Splintershards (SPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPS begrijpt, kun je de live prijs van SPS token verkennen!

Splintershards (SPS) Prijsgeschiedenis Door de SPS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SPS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SPS Wil je weten waar je SPS naartoe gaat? Onze SPS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPS token!

