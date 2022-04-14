Upland (SPARKLET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Upland (SPARKLET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Upland (SPARKLET) Informatie Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Officiële website: https://upland.me Whitepaper: https://guides.upland.me/sparklet Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2 Koop nu SPARKLET!

Upland (SPARKLET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Upland (SPARKLET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 218.09M $ 218.09M $ 218.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.22M $ 29.22M $ 29.22M Hoogste ooit: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Laagste ooit: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Huidige prijs: $ 0.02922 $ 0.02922 $ 0.02922 Meer informatie over Upland (SPARKLET) prijs

Upland (SPARKLET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Upland (SPARKLET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPARKLET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPARKLET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPARKLET begrijpt, kun je de live prijs van SPARKLET token verkennen!

Hoe koop je SPARKLET? Wil je Upland (SPARKLET) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SPARKLET te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SPARKLET koopt op MEXC!

Upland (SPARKLET) Prijsgeschiedenis Door de SPARKLET prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SPARKLET prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SPARKLET Wil je weten waar je SPARKLET naartoe gaat? Onze SPARKLET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPARKLET token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!