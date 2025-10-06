BeursDEX+
De live Illusion of Life prijs vandaag is 0.0031 USD. Volg realtime SPARK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SPARK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 SPARK naar USD live prijs:

$0.003089
$0.003089
+10.63%1D
Illusion of Life (SPARK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:37:48 (UTC+8)

Illusion of Life (SPARK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.002001
$ 0.002001
24u laag
$ 0.0031
$ 0.0031
24u hoog

$ 0.002001
$ 0.002001

$ 0.0031
$ 0.0031

--
----

--
----

+12.03%

+10.63%

-20.62%

-20.62%

Illusion of Life (SPARK) real-time prijs is $ 0.0031. De afgelopen 24 uur werd er SPARK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.002001 en een hoogtepunt van $ 0.0031, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SPARK hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SPARK met +12.03% veranderd in het afgelopen uur, +10.63% in de afgelopen 24 uur en -20.62% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Illusion of Life (SPARK) Marktinformatie

--
----

$ 68.61K
$ 68.61K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

De huidige marktkapitalisatie van Illusion of Life is --, met een handelsvolume van $ 68.61K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SPARK is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

Illusion of Life (SPARK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Illusion of Life prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00029681+10.63%
30 dagen$ -0.008114-72.36%
60 dagen$ -0.02154-87.42%
90 dagen$ +0.000635+25.76%
Illusion of Life prijswijziging vandaag

SPARK registreerde vandaag een verandering van $ +0.00029681 (+10.63%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Illusion of Life 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.008114 (-72.36%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Illusion of Life 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,SPARK zien we een verandering van $ -0.02154 (-87.42%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Illusion of Life 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.000635 (+25.76%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Illusion of Life (SPARK) bekijken?

Bekijk nu de Illusion of Lifeprijsgeschiedenispagina.

Wat is Illusion of Life (SPARK)?

SPARK is an experimental project initiated by IllusionOfLife, centered on the narrative of “AI empowerment + community-driven growth,” aiming to create the first entrepreneurial virtual organism and explore the boundaries of AI storytelling.

Illusion of Life is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeIllusion of Life investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van SPARK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Illusion of Life lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Illusion of Life aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Illusion of Life Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Illusion of Life (SPARK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Illusion of Life (SPARK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Illusion of Life te bekijken.

Bekijk nu de Illusion of Life prijsvoorspelling !

Illusion of Life (SPARK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Illusion of Life (SPARK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SPARK token !

Hoe koop je Illusion of Life (SPARK)?

Op zoek naar Hoe koop je Illusion of Life? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Illusion of Life gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

SPARK naar lokale valuta's

Voor een beter begrip van Illusion of Life kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Officiële website van Illusion of Life

Officiële website van Illusion of Life
Hoeveel is Illusion of Life (SPARK) vandaag waard?
De live SPARK prijs in USD is 0.0031 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SPARK naar USD prijs?
De huidige prijs van SPARK naar USD is $ 0.0031. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Illusion of Life?
De marktkapitalisatie van SPARK is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SPARK?
De circulerende voorraad van SPARK is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SPARK?
SPARK bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SPARK?
SPARK zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van SPARK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SPARK is $ 68.61K USD.
Zal SPARK dit jaar hoger gaan?
SPARK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SPARK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

