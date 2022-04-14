The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Unfettered Souls (SOULS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Unfettered Souls (SOULS) Informatie The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Officiële website: https://theunfettered.io/ Whitepaper: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Block explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Koop nu SOULS!

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Unfettered Souls (SOULS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 439.53K $ 439.53K $ 439.53K Totale voorraad: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Circulerende voorraad: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 864.00K $ 864.00K $ 864.00K Hoogste ooit: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Laagste ooit: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Huidige prijs: $ 0.000384 $ 0.000384 $ 0.000384 Meer informatie over The Unfettered Souls (SOULS) prijs

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Unfettered Souls (SOULS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOULS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOULS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOULS begrijpt, kun je de live prijs van SOULS token verkennen!

Hoe koop je SOULS? Wil je The Unfettered Souls (SOULS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SOULS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SOULS koopt op MEXC!

The Unfettered Souls (SOULS) Prijsgeschiedenis Door de SOULS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOULS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOULS Wil je weten waar je SOULS naartoe gaat? Onze SOULS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOULS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!