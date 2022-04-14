Soulsaver (SOUL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Soulsaver (SOUL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Soulsaver (SOUL) Informatie Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Officiële website: https://idlesoulsavers.io/ Whitepaper: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Koop nu SOUL!

Soulsaver (SOUL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Soulsaver (SOUL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.84K $ 12.84K $ 12.84K Hoogste ooit: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Laagste ooit: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Huidige prijs: $ 0.000001284 $ 0.000001284 $ 0.000001284 Meer informatie over Soulsaver (SOUL) prijs

Soulsaver (SOUL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Soulsaver (SOUL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOUL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOUL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOUL begrijpt, kun je de live prijs van SOUL token verkennen!

Hoe koop je SOUL? Wil je Soulsaver (SOUL) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SOUL te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je SOUL koopt op MEXC!

Soulsaver (SOUL) Prijsgeschiedenis Door de SOUL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOUL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOUL Wil je weten waar je SOUL naartoe gaat? Onze SOUL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOUL token!

