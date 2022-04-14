SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SophiaVerse (SOPHIA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SophiaVerse (SOPHIA) Informatie SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Officiële website: https://sophiaverse.ai Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SophiaVerse (SOPHIA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Hoogste ooit: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Laagste ooit: $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 $ 0.003319533790865521 Huidige prijs: $ 0.003445 $ 0.003445 $ 0.003445 Meer informatie over SophiaVerse (SOPHIA) prijs

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SophiaVerse (SOPHIA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOPHIA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOPHIA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOPHIA begrijpt, kun je de live prijs van SOPHIA token verkennen!

SophiaVerse (SOPHIA) Prijsgeschiedenis Door de SOPHIA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOPHIA prijsgeschiedenis!

