SOPH (SOPH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOPH (SOPH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

SOPH (SOPH) Informatie Sophon is a consumer-focused entertainment blockchain built using the ZK Stack that partners with applications across multiple sectors - including gaming, artificial intelligence, gambling and alternative applications like ticketing, social and DePin, to create the ultimate user experience onchain. Officiële website: https://sophon.xyz Whitepaper: https://docs.sophon.xyz Block explorer: https://sophscan.xyz/token/0x000000000000000000000000000000000000800a

SOPH (SOPH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOPH (SOPH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 57.44M Totale voorraad: $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 287.20M Hoogste ooit: $ 0.10508 Laagste ooit: $ 0.027881578432504012 Huidige prijs: $ 0.02872

SOPH (SOPH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOPH (SOPH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOPH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOPH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOPH begrijpt, kun je de live prijs van SOPH token verkennen!

Hoe koop je SOPH? Wil je SOPH (SOPH) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om SOPH te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

SOPH (SOPH) Prijsgeschiedenis Door de SOPH prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOPH prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOPH Wil je weten waar je SOPH naartoe gaat? Onze SOPH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOPH token!

