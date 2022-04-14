SOON (SOON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SOON (SOON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SOON (SOON) Informatie SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Officiële website: https://soo.network/ Whitepaper: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Block explorer: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Koop nu SOON!

SOON (SOON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SOON (SOON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 98.50M $ 98.50M $ 98.50M Totale voorraad: $ 972.77M $ 972.77M $ 972.77M Circulerende voorraad: $ 288.87M $ 288.87M $ 288.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 331.72M $ 331.72M $ 331.72M Hoogste ooit: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 Laagste ooit: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Huidige prijs: $ 0.341 $ 0.341 $ 0.341 Meer informatie over SOON (SOON) prijs

SOON (SOON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SOON (SOON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOON begrijpt, kun je de live prijs van SOON token verkennen!

SOON (SOON) Prijsgeschiedenis Door de SOON prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SOON prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SOON Wil je weten waar je SOON naartoe gaat? Onze SOON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SOON token!

