Sonorus (SONORUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Sonorus (SONORUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Sonorus (SONORUS) Informatie Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Officiële website: https://sonorus.network/ Whitepaper: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA

Sonorus (SONORUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Sonorus (SONORUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Hoogste ooit: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 Laagste ooit: $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 $ 0.001040860810939158 Huidige prijs: $ 0.001115 $ 0.001115 $ 0.001115 Meer informatie over Sonorus (SONORUS) prijs

Sonorus (SONORUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Sonorus (SONORUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SONORUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SONORUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SONORUS begrijpt, kun je de live prijs van SONORUS token verkennen!

Sonorus (SONORUS) Prijsgeschiedenis Door de SONORUS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SONORUS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SONORUS Wil je weten waar je SONORUS naartoe gaat? Onze SONORUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SONORUS token!

